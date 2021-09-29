29.09.2021 20:17 Дмитрий Колоней

Коронавирус: открыты сотни уголовных дел за подделку документов (фото)

С начала года полиция открыла 350 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, ширится волна подделок документов,связанных с COVID. Председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал о схемах, по которым подделываются результаты ПЦР-тестов, разоблачение таких фактов правоохранителями, а также о ответственности за такие действия. По информации главы ведомства полицией открыто 350 уголовных производств по фактам подлога результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации от COVID-19 международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов. В 70% случаев лицам уже сообщено о подозрении.

320 из 350 преступлений квалифицированы по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) уголовного кодекса Украины. За изготовление и сбыт поддельной меддокументации правонарушителю может грозить наказание от штрафа в 17 тысяч гривен до пяти лет лишение свободы. За использование поддельных справок или сертификатов светит наказание от штрафа в 850 гривен до ограничения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, правоохранители обнаружили еще 20 фактов, когда данные о вакцинации вносились медиками в соответствующие электронные реестры, но при этом вакцинация не проводилась. За такие действия можно сесть за решетку на срок до шести лет с лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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