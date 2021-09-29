29.09.2021 19:30 Евгений Клочко

30 сентября отмечается праздник материнской мудрости и проявления силы духа. Традиции и приметы

30 сентября у православных один из самых светлых церковных праздников - День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

София и три её дочери Вера, Надежда и Любовь претерпели за Христа большие муки, поэтому были причислены Церковью к лику святых.

А произошло всё во II веке, в Риме, во время правления императора Адриана, который прослышав о глубоко верующей семье, всячески пытался убедить их отречься от Бога. Но все четверо были непреклонны, оставаясь верными Иисусу Христу. Тогда император велел предать детей Софии различным пыткам. Первой начали истязать Веру, её били, потом положили на раскалённую решетку, но огонь не принёс ей вреда, потом бросили в кипящий котёл со смолой, но и это ей не навредило. Император обезумел от такого чуда и приказал, чтобы Вере, которой было тогда 12 лет, отсечь голову.

Младшие сестры Надежда, 10-ти лет, и Любовь, 9-ти лет, претерпели те же муки после чего им также отсекли головы. Их мать Софию не тронули физически, но подвергли невыносимым душевным мукам, ведь истязания дочерей происходили у неё на глазах. София похоронила своих дочерей и на третий день умерла на их могиле от невыносимого горя. Господь принял ее многострадальную душу.

Традиции праздника

В день Веры, Надежды и Любови и матери их Софии принято молиться святым мученицам, их также можно просить о благополучие семьи и избавлении от женских болезней. А в молитве к Святой Софии просить здоровья для больных детей и успешного зачатия ребенка.

А вот начинать день 30 сентября нужно было с плача. Рано утром, прежде чем приступать к приготовлению пищи, женщины должны были выплакаться о женской доле, о родных и близких. Этот обряд считался сильным оберегом, который избавит всю семью от бед и печалей.

Вступление в брак, венчание или совершение помолвки в этот день было плохой приметой, якобы семья будет не долговечной. В то время как свататься наоборот было хорошо.

Женщинам ещё не рекомендовалось заниматься домашними делами и работой в огороде.

И так как праздник всё таки считается трагическим нельзя устраивать увеселительные застолья.

Нельзя также ругаться, ссориться, спорить, наоборот надо помириться с родными и близкими. Считалось, что негатив в этот день вернётся бумерангом.

Народные приметы.

Утро хмурое – в ближайшие дни будет солнечно.

Если нет дождя – зима будет теплой.

Пошёл дождь в этот день - весна будет ранняя.

Если журавли летят на юг – на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, уже будут морозы, а если нет, то зима придёт позже.

Напомним в Украине 30 сентября - Всеукраинский день библиотек, а также День усыновления. А во всём мире празднуют Международный день переводчика – профессиональный праздник устных и письменных переводчиков.