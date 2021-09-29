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29.09.2021  17:09   Рита Парфенова

В Харькове оранжевый уровень опасности в связи с заморозками: прогноз погоды и магнитных бурь на четверг, 30 сентября

Обещанного бабьего лета так и не дождались: сентябрь прощается с харьковчанами сильными ночными заморозками.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 сентября 2021 года

Сегодня ночью и утром 30 сентября нас ожидают заморозки в воздухе, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Температура воздуха снизится до двух градусов мороза в городе и до пяти ниже нуля по области, что соответствует II-му, оранжевому уровню опасности. Такое резкое снижение температуры наступит под влиянием антициклона Lioba. На дневной температуре приход антициклона пока не отразится – ожидается до 14 градусов тепла.

Подробнее о погоде на четверг, 30 сентября:

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+7°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Между двумя магнитными бурями в четверг, 30 сентября, космическая погода будет идеальная. И не окажет негативного влияния на состояние здоровья людей, зависимых от вспышек на Солнце.

Народные приметы. Раньше 30 сентября погоду предсказывали журавли: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то и зима придет позднее.

Кстати, нынешнюю погоду аномальной не назовешь: именно с 30 сентября могут начаться первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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