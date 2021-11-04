04.11.2021 11:55 Виталий Хиневич
В выходные дни банковские услуги для украинцев будут недоступны
Из-за сезонной покупательской активности будет обновляться программное обеспечение.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Отмечается, что в ночь с 6 на 7 ноября текущего года государственный банк будет проводить обновление программного обеспечения.
В частности будет приостановлена работа банкоматов и интернет сервис «Приват 24».
Проведение технических работа связанно с увеличением спроса на банковские услуги во время распродаж в «Черную пятницу».
Данные профилактические меры позволят обеспечить бесперебойную работу ПриватБанка.
Напомним, ПриватБанк ограничил
количество денежных переводов, данныо нововведение позволит вывести экономический рынок из тени.
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