04.11.2021 11:55 Виталий Хиневич

В выходные дни банковские услуги для украинцев будут недоступны

Из-за сезонной покупательской активности будет обновляться программное обеспечение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 ноября текущего года государственный банк будет проводить обновление программного обеспечения.

В частности будет приостановлена работа банкоматов и интернет сервис «Приват 24».

Проведение технических работа связанно с увеличением спроса на банковские услуги во время распродаж в «Черную пятницу».

Данные профилактические меры позволят обеспечить бесперебойную работу ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк ограничил количество денежных переводов, данныо нововведение позволит вывести экономический рынок из тени.