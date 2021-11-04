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04.11.2021  11:55   Виталий Хиневич

В выходные дни банковские услуги для украинцев будут недоступны

Из-за сезонной покупательской активности будет обновляться программное обеспечение.

ПриватБанк будет проводить технические работы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка. 
 
Отмечается, что в ночь с 6 на 7 ноября текущего года государственный банк будет проводить обновление программного обеспечения.
 
В частности будет приостановлена работа банкоматов и интернет сервис «Приват 24». 
 
 
Проведение технических работа связанно с увеличением спроса на банковские услуги во время распродаж в «Черную пятницу».
 
Данные профилактические меры позволят обеспечить бесперебойную работу ПриватБанка.
 
Напомним, ПриватБанк ограничил количество денежных переводов, данныо нововведение позволит вывести экономический рынок из тени.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк, банковские услуги, харьков
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