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15.10.2021  12:25   Виталий Хиневич

ПриватБанк ограничил количество денежных переводов

Государственное финансовое учреждение изменило правило перевода денежных средств.

Перевод денежных средств в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
 
Отмечается, что теперь получать или отправлять деньги на карту возможно не более 100 раз в месяц.
 
 
Данные нововведения помогут вывести экономический рынок из тени. Кроме этого, такие требования связанны с требованием финансового мониторинга. 
 
Также изменилось правило перевода средств по международным направлениям. Для отправителя они составляют 25, для получателя 30 финансовых операций в месяц. 
 
Напомним, в Украине «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  харьков, приватбанк
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