15.10.2021 12:25 Виталий Хиневич

ПриватБанк ограничил количество денежных переводов

Государственное финансовое учреждение изменило правило перевода денежных средств.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Отмечается, что теперь получать или отправлять деньги на карту возможно не более 100 раз в месяц.

Данные нововведения помогут вывести экономический рынок из тени. Кроме этого, такие требования связанны с требованием финансового мониторинга.

Также изменилось правило перевода средств по международным направлениям. Для отправителя они составляют 25, для получателя 30 финансовых операций в месяц.

Напомним, в Украине « ПриватБанк » заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.