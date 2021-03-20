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20.03.2021  09:35   

Бил по голове и лицу. В Харькове сын жестоко убил свою мать

Мужчина нанес женщине массу ударов кулаками по лицу и голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

18 марта 2021 около 19:00 правоохранители получили сообщение о том, что в квартире по улице Старошишковской 27-летний сын убил свою 53-летнюю мать.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, которые в квартире обнаружили тело погибшей женщины. Злоумышленника задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, харьков
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