Суд вынес приговор мужчине, который ударил полицейского ножом в метро

К девяти годам тюремного заключения приговорили харьковчанина, напавшего с ножом на полицейского в метрополитене.
Приговор в 9 лет лишения свободы вынес Фрунзенский районный суд Харькова 54-летнему харьковчанину, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.
Мужчина обвинялся в покушении на убийство правоохранителя во время выполнения им обязанностей по охране общественного порядка (ст. 348 УК Украины).
Это происшествие случилось в августе 2019 года в переходе на станции метро «Имени А.С. Масельского». Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения цеплялся к двум женщинам, которые обратились за помощью к сотрудникам метрополитена. Те вызвали полицию. Когда прибывший правоохранитель устанавливал подробности произошедшего, пьяный мужчина достал кухонный нож и ударил полицейского в грудь. Несмотря на ранение, тот сумел задержать злоумышленника.
В итоге суд признал нападавшего виновным в преступлении, предусмотренном ст. 348 УК Украины и приговорил к девяти годам тюремного заключения. Сейчас идет время для подачи апелляции, и приговор пока не вступил в силу.
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