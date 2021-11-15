15.11.2021 12:14 Евгений Клочко
В Харькове нетрезвый полицейский из Ахтырки устроил массовое ДТП с пострадавшими
Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции начали досудебное расследование по факту ДТП, которое произошло вечером 14 ноября в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГБР. Предварительно установлено, что сотрудник полиции Ахтырского отдела полиции Сумской области въехал в двигавшийся впереди автомобиль. Далее, пытаясь скрыться с места ДТП, он допустил столкновение с еще двумя автомобилями.
По предварительной информации правоохранитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Его и водителя другого транспортного средства госпитализировали.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 5 лет.
К слову, утром, 15 ноября, в социальных сетях появилась информация
, что виновник ДТП сбежал из больницы скорой и неотложной помощи.
Напомним, ДТП произошло
вечером, 14 ноября на Салтовском шоссе возле 8-го хлебозавода.
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