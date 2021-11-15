15.11.2021 12:14 Евгений Клочко

В Харькове нетрезвый полицейский из Ахтырки устроил массовое ДТП с пострадавшими

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции начали досудебное расследование по факту ДТП, которое произошло вечером 14 ноября в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГБР. Предварительно установлено, что сотрудник полиции Ахтырского отдела полиции Сумской области въехал в двигавшийся впереди автомобиль. Далее, пытаясь скрыться с места ДТП, он допустил столкновение с еще двумя автомобилями.

По предварительной информации правоохранитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Его и водителя другого транспортного средства госпитализировали.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 5 лет.

К слову, утром, 15 ноября, в социальных сетях появилась информация , что виновник ДТП сбежал из больницы скорой и неотложной помощи.

Напомним, ДТП произошло вечером, 14 ноября на Салтовском шоссе возле 8-го хлебозавода.