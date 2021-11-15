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15.11.2021  12:14   Евгений Клочко

В Харькове нетрезвый полицейский из Ахтырки устроил массовое ДТП с пострадавшими

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции начали досудебное расследование по факту ДТП, которое произошло вечером 14 ноября в Харькове.

ДТП Харьков: Пьяный полицейский из Ахтырки устроил массовую аварию с пострадавшими
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГБР. Предварительно установлено, что сотрудник полиции Ахтырского отдела полиции Сумской области въехал в двигавшийся впереди автомобиль. Далее, пытаясь скрыться с места ДТП, он допустил столкновение с еще двумя автомобилями.
 
По предварительной информации правоохранитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Его и водителя другого транспортного средства госпитализировали.
 
ДТП Харьков: Пьяный полицейский из Ахтырки устроил массовую аварию с пострадавшими
 
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 5 лет.
 
ДТП Харьков: Пьяный полицейский из Ахтырки устроил массовую аварию с пострадавшими
 
К слову, утром, 15 ноября, в социальных сетях появилась информация, что виновник ДТП сбежал из больницы скорой и неотложной помощи.
 
Напомним, ДТП произошло вечером, 14 ноября на Салтовском шоссе возле 8-го хлебозавода.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  дтп, полицейский, харьков
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