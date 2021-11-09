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09.11.2021  09:45   Евгений Клочко

Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны

Власти говорят, что непривитые люди составляют "значительное большинство" тех, кто нуждается в самой интенсивной помощи.

Сингапур начнет взимать плату с пациентов с Covid, которые не захотели вакцинироваться
©economictimes
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на британское издание 
 
Сингапур больше не будет оплачивать медицинские счета за лечение людей с Covid-19, которые не захотели вакцинироваться, заявило правительство, поскольку страна борется с резким ростом заболеваемости.
 
В настоящее время правительство полностью покрывает медицинские расходы по лечению Covid-19 для всех сингапурцев, людям с противопоказаниями для вакцинации, а также владельцев долгосрочных виз, при условии, если у них не будет положительного результата теста после возвращения в Сингапур из-за границы.
 
 
Однако с 8 декабря правительство заявило, что начнет взимать плату с пациентов с Covid-19, которые не захотели вакцинироваться.
 
В заявлении говорится, что непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и непропорционально увеличивают нагрузку на наши ресурсы здравоохранения”.
 
Медицинские счета, связанные с Covid, по-прежнему будут оплачиваться людям, которые имеют противопоказания на вакцинацию. Правительство также внесет законопроект для лиц, которые частично вакцинированы до 31 декабря, что даст им время для получения второй дозы.
 
Сингапур не будет оплачивать лечение не вакцинированного населения страны
©Singapore General Hospital
 
Отметим, что Сингапур имеет один из самых высоких показателей охвата вакцинированного населения в мире. При этом 85% населения полностью привито.
 
Тем не менее, город-государство борется с ростом числа случаев заражения Covid, и в прошлом месяце правительство предупредило, что его система здравоохранения рискует быть “перегруженной” растущими случаями заражения коронавирусом. Это произошло на следующий день после того, как страна расширила бескарантинные поездки в рамках изменения своего подхода к борьбе с пандемией. 
 
Премьер-министр Ли Сянь Лун ранее заявил, что глобальный бизнес-центр не может оставаться закрытым бесконечно, и Сингапур перешел от стратегии нулевой терпимости с блокировками и закрытыми границами к жизни с Covid-19.
 
 
Всплеск инфекций после ослабления некоторых ограничений побудил остров продлить социальные ограничения примерно на месяц, чтобы сдержать распространение Covid и ослабить давление на систему здравоохранения.
 
Стоит отметить, что 8 ноября в стране было зарегистрировано 2470 новых случаев заболевания и 14 смертей. Министерство здравоохранения сообщило, что 67 пациентов с Covid находились в критическом состоянии в реанимации.
 
Напомним, 8 ноября в Харькове официально зарегистрировано 654 случая заражения коронавирусом.
 
Источник:   The Guardian
 Тэги:  covid-19, вакцинация, сингапур, харьков
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