09.11.2021 09:45 Евгений Клочко

Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны

Власти говорят, что непривитые люди составляют "значительное большинство" тех, кто нуждается в самой интенсивной помощи.

©economictimes

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на британское издание

Сингапур больше не будет оплачивать медицинские счета за лечение людей с Covid-19, которые не захотели вакцинироваться, заявило правительство, поскольку страна борется с резким ростом заболеваемости.

В настоящее время правительство полностью покрывает медицинские расходы по лечению Covid-19 для всех сингапурцев, людям с противопоказаниями для вакцинации, а также владельцев долгосрочных виз, при условии, если у них не будет положительного результата теста после возвращения в Сингапур из-за границы.

Однако с 8 декабря правительство заявило, что начнет взимать плату с пациентов с Covid-19, которые не захотели вакцинироваться.

В заявлении говорится, что непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и непропорционально увеличивают нагрузку на наши ресурсы здравоохранения”.

Медицинские счета, связанные с Covid, по-прежнему будут оплачиваться людям, которые имеют противопоказания на вакцинацию. Правительство также внесет законопроект для лиц, которые частично вакцинированы до 31 декабря, что даст им время для получения второй дозы.

©Singapore General Hospital

Отметим, что Сингапур имеет один из самых высоких показателей охвата вакцинированного населения в мире. При этом 85% населения полностью привито.

Тем не менее, город-государство борется с ростом числа случаев заражения Covid, и в прошлом месяце правительство предупредило, что его система здравоохранения рискует быть “перегруженной” растущими случаями заражения коронавирусом. Это произошло на следующий день после того, как страна расширила бескарантинные поездки в рамках изменения своего подхода к борьбе с пандемией.

Премьер-министр Ли Сянь Лун ранее заявил, что глобальный бизнес-центр не может оставаться закрытым бесконечно, и Сингапур перешел от стратегии нулевой терпимости с блокировками и закрытыми границами к жизни с Covid-19.

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Всплеск инфекций после ослабления некоторых ограничений побудил остров продлить социальные ограничения примерно на месяц, чтобы сдержать распространение Covid и ослабить давление на систему здравоохранения.

Стоит отметить, что 8 ноября в стране было зарегистрировано 2470 новых случаев заболевания и 14 смертей. Министерство здравоохранения сообщило, что 67 пациентов с Covid находились в критическом состоянии в реанимации.

Напомним, 8 ноября в Харькове официально зарегистрировано 654 случая заражения коронавирусом