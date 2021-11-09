09.11.2021 09:27 Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление в спальном районе: подробности

Во вторник, 9 ноября, отопление и горячее водоснабжение отключат в одном из микрорайонов Салтовского жилмассива.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, с 08:00 до 22:00 будет отсутствовать отопление и горячая вода в части Московского района Харькова. Будет отключен участок, ограниченный проспектом Тракторостроителей, улицей Гв. Широнинцев, Юбилейным проспектом. В список отколюченных объектов вошли 23 жилых дома, 2 школы и 2 детских заведения.



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По информации коммунальщиков, причиной отключения станут ремонтные работы, проводимые КП ХТС на участке тепломагистрали ТМ-52 для устранения дефекта по проспекту Тракторостроителей, 65.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».



