В Харькове отключат отопление в спальном районе: подробности

Во вторник, 9 ноября, отопление и горячее водоснабжение отключат в одном из микрорайонов Салтовского жилмассива.
Как сообщает РЕДПОСТ, с 08:00 до 22:00 будет отсутствовать отопление и горячая вода в части Московского района Харькова. Будет отключен участок, ограниченный проспектом Тракторостроителей, улицей Гв. Широнинцев, Юбилейным проспектом. В список отколюченных объектов вошли 23 жилых дома, 2 школы и 2 детских заведения.
Читайте также: В Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали
По информации коммунальщиков, причиной отключения станут ремонтные работы, проводимые КП ХТС на участке тепломагистрали ТМ-52 для устранения дефекта по проспекту Тракторостроителей, 65.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
Комментариев: 0
Посвятите день тому, что для вас действительно дорого. Приветствуется общение с родными и любимыми людьми.
После непродолжительного прояснения утром небо снова затянет тучами на весь день. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 9 ноября в нашей стране отмечают День украинской письменности и языка. Он основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажность:
давление:
ветер: