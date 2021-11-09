Отключила телефон и гуляла по Харькову: полиция нашла пропавшего день назад подростка

В Харькове найдена 13-летняя Екатерина Гарашова, пропавшая в Немышлянском районе 7 ноября 2021 года.
Правоохранители разыскали 13-летнюю Екатерину Гарашову, которая 7 ноября 2021 года около 17:00 ушла из дома, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ НП.
О пропаже правоохранителям на следующий день сообщили ее опекуны – подросток живет в приемной семье. По их заявительницы, девушка ушла на прогулку и не вернулась, а мобильник ее был отключен.
Патрульные получили ориентировку на пропавшую и приступили к розыску. Около восьми часов вечера 8 ноября инспекторы ювенальной превенции обнаружили пропажу на одной из харьковских улиц. С девушкой все было в порядке.
Правоохранители провели с подростком беседу и недопустимости подобного поведения в будущем и вернули в семью.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова от сестры возле ТРЦ "Никольский" сбежала 17-летняя жительница пригорода Харькова Яна Беспалова. Девочку, розыском которой занималась как полиция, так и посковая группа Милена, вернули домой.
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