08.11.2021 17:58 Дмитрий Колоней
Помогите найти: В Харькове вышла из дома и пропала девочка-подросток (фото)
Разыскивается исчезнувшая в Харькове 13-летняя Екатерина Гарашова.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 7 ноября 2021 года около 17:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась 13-летняя жительница Немышлянского района Екатерина Гарашова, 2008 года рождения. Мобильный телефон девочки выключен. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные каштановые.
Всем, кому известна информация о местонахождении Екатерины, просьба сообщить в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 по телефонам: (063)322 45 00, (057)93-50-40, 102 или другим удобным для вас способом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове ищут мужчину
с огромным шрамом на руке. Пропал Александр Сивцов, вышедший из дома по Черниговскому переулку.
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