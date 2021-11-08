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08.11.2021  17:24   Евгений Клочко

Набирайте заранее: В Харькове жители домов нескольких районов останутся без воды (адреса)

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове 9 ноября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район:

  • ул. Космическая, 23 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Старицкого, 15 (подъезд №3, стояк),
  • ул. Клочковская, 276-б (подъезд №2, стояк) до 20:00 9 ноября.

Киевский район:

  • пер. 2-й Лесопарковский, 7 (подъезд №1, стояк) до 20:00 9 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Танкопия, 39/18 (подъезд №3, спаренный стояк) до 17:00 9 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 8 (стояк) до 20:00 9 ноября.

Напомним, 8 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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