Набирайте заранее: В Харькове жители домов нескольких районов останутся без воды (адреса)

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, 8 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
Комментариев: 0
Сегодня тот понедельник, с которого не стоит начинать новую жизнь. Найдите время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
На протяжении всего дня в Харькове будет пасмурно. Днем небольшой дождь.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
влажность:
давление:
ветер: