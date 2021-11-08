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08.11.2021  17:07   Дмитрий Колоней

В Харькове задержаны иностранные шпионы (видео)

Контрразведка СБУ в Харькове поймала «на горячем» двух агентов иностранной разведки.


СБУ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, контрразведчики разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии. Ранее было установлено, что иностранный лазутчик, долго живший в Украине, собирал сведения военного назначения. Попытался иностранец также завербовать отечественных экспертов, за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.
 
 
 
 
В итоге обысков найдены и изъяты средства связи, компьютерная техника, флэш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на наличие дополнительных доказательств и обстоятельств деятельности фигурантов. Оба мужчины арестованы и уведомлены о подозрении: иностранец - по статье о шпионаже, а гражданин Украины - о подозрении в государственной измене.
 
 
 
 
Продолжаются следственные действия. Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове у бизнесмена был обнаружен мощный арсенал оружия, с помощью  которого он давил на конкурентов
 
 

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  задержание, шпионы, харьков
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