08.11.2021 17:07 Дмитрий Колоней

В Харькове задержаны иностранные шпионы (видео)

Контрразведка СБУ в Харькове поймала «на горячем» двух агентов иностранной разведки.



СБУ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, контрразведчики разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии. Ранее было установлено, что иностранный лазутчик, долго живший в Украине, собирал сведения военного назначения. Попытался иностранец также завербовать отечественных экспертов, за денежное вознаграждение привлек для получения секретных сведений гражданина Украины.

В итоге обысков найдены и изъяты средства связи, компьютерная техника, флэш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на наличие дополнительных доказательств и обстоятельств деятельности фигурантов. Оба мужчины арестованы и уведомлены о подозрении: иностранец - по статье о шпионаже, а гражданин Украины - о подозрении в государственной измене.

Продолжаются следственные действия. Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове у бизнесмена был обнаружен мощный арсенал оружия, с помощью которого он давил на конкурентов