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28.10.2021  15:12   Дмитрий Колоней

Любил оружие и устранял конкурентов: у харьковского бизнесмена найден арсенал (фото)

СБУ лишила опасных игрушек харьковского предпринимателя.

 
Криминал Харьков: У бизнесмена найден арсенал оружия
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Службу безопасности Украины, в Харькове обнаружен арсенал оружия. Где находится склад установили оперативники спецслужб.  Им стало известно, что смертельно опасное хобби - у местного коммерсанта, который дома хранит боевое огнестрельное оружие, патроны и взрывчатку.
 
 
Предприниматель привез ороужие из районов проведения Операции Объединенных сил.
 
Криминал Харьков: У бизнесмена найден арсенал оружия
  • автомат Калашникова АКС-74 калибра 5,45 мм и почти 1200 патронов к нему
  • травматический пистолетс патронами;
  • помповое ружье с патронами; 
  • кастет; 
  • самодельное взрывное устройство ориентировочной мощностью 800 граммов тротила. 

Криминал Харьков: У бизнесмена найден арсенал оружия

Сотрудники спецслужб изъяли у 42-летнего харьковчанина арсенал оружия, и задержали бизенсмена. По информации СБУ, самодельное взрывное устройство могло быть использовано злоумышленником для «подрыва» автомобиля его бизнес-конкурентов, - с целью оказания на них психологического давления. 

Криминал Харьков: У бизнесмена найден арсенал оружия

Решается вопрос о сообщении предпринимателю о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 
 
Напоминаем, ранее мы писали о тром, что сотрудники угрозыска и детективы полиции провели  обыск у 38-летнего рецидивиста. Уже сидевший за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), вновь казался незщаконным владельцем 4 пистолетов, карабина, 4 винтовок, 3 глушителей, самодельного патрона калибра 9 мм, более 80 патронов различного калибра к пистолету и автомату, 22 магазинов к различным видам оружия, колец к взрывателя, ударники, порох.
 
Тэги:  арсенал оружия, угрозы, харьков, предприниматель
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