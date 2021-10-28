28.10.2021 15:12 Дмитрий Колоней

Любил оружие и устранял конкурентов: у харьковского бизнесмена найден арсенал (фото)

СБУ лишила опасных игрушек харьковского предпринимателя.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Службу безопасности Украины, в Харькове обнаружен арсенал оружия. Где находится склад установили оперативники спецслужб. Им стало известно, что смертельно опасное хобби - у местного коммерсанта, который дома хранит боевое огнестрельное оружие, патроны и взрывчатку.

Предприниматель привез ороужие из районов проведения Операции Объединенных сил.

автомат Калашникова АКС-74 калибра 5,45 мм и почти 1200 патронов к нему

травматический пистолетс патронами;

помповое ружье с патронами;

кастет;

самодельное взрывное устройство ориентировочной мощностью 800 граммов тротила.

Сотрудники спецслужб изъяли у 42-летнего харьковчанина арсенал оружия, и задержали бизенсмена. По информации СБУ, самодельное взрывное устройство могло быть использовано злоумышленником для «подрыва» автомобиля его бизнес-конкурентов, - с целью оказания на них психологического давления.

Решается вопрос о сообщении предпринимателю о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, ранее мы писали о тром, что сотрудники угрозыска и детективы полиции провели обыск у 38-летнего рецидивиста. Уже сидевший за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), вновь казался незщаконным владельцем 4 пистолетов, карабина, 4 винтовок, 3 глушителей, самодельного патрона калибра 9 мм, более 80 патронов различного калибра к пистолету и автомату, 22 магазинов к различным видам оружия, колец к взрывателя, ударники, порох.