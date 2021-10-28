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28.10.2021  14:50   Виталий Хиневич

Будет ли в Украине всеобщий локдаун

За все время пандемии уровень заболеваемости COVID-19 в Украине бьет рекорды.

Локдаун в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «РБК-Украина».
 
Отмечается, что наиболее распространенным методом борьбы с инфекцией является карантин. 
 
На данный момент в стране действует адаптивный карантин. Исходя из уровня заболеваемости населения региона решается вопрос перевода его в ту или иную карантинную зону. 
 
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что в Украине возможен локдаун тогда, когда все регионы страны перейдут в «красную» зону. 
 
 
Исходя из заключения Киевской школы экономики украинцам не стоит ожидать локдауна.
 
Области, которые находятся сейчас в «красной» зоне, смогут продержаться в ней до января 2022 года. 
 
Правительство Украины также не заинтересовано вводить жесткие карантинные ограничения для всей страны.
 
Из-за таких экстренных мер страдает экономика страны и снижается рост ВВП.
 
Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  covid-19, кронавирус, локдаун, украина
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