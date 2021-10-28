28.10.2021 14:50 Виталий Хиневич

Будет ли в Украине всеобщий локдаун

За все время пандемии уровень заболеваемости COVID-19 в Украине бьет рекорды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Отмечается, что наиболее распространенным методом борьбы с инфекцией является карантин.

На данный момент в стране действует адаптивный карантин. Исходя из уровня заболеваемости населения региона решается вопрос перевода его в ту или иную карантинную зону.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что в Украине возможен локдаун тогда, когда все регионы страны перейдут в «красную» зону.

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Исходя из заключения Киевской школы экономики украинцам не стоит ожидать локдауна.

Области, которые находятся сейчас в «красной» зоне, смогут продержаться в ней до января 2022 года.

Правительство Украины также не заинтересовано вводить жесткие карантинные ограничения для всей страны.

Из-за таких экстренных мер страдает экономика страны и снижается рост ВВП.

Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.