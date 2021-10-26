26.10.2021 16:12 Дмитрий Колоней

Вакцинация детей от COVID-19: стало известно, где это будет происходить в Харькове (фото)

Минздрав рекомендует делать в Харькове прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.



РЕДПОСТ

Как передает корреспондент портала РЕДПОСТ , в связи с этим в Харькове предусмотрели эту процедуру и проводить вакцинацию детей будут соответственно в детских поликлиниках, сообщила вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан на брифинге с журналистами 26 октября 2021 года.

"В этой связи хочу сообщить, что у нас во всех детских поликлиниках работают пункты вакцинации, которые сегодня вакцинируют родителей детей, как только мы начнем работать с детским населением, мы сразу же в этих пунктах переключимся на детей, там всё уже организовано. Работают опытные специалисты. Поэтому никаких проблем с этим не будет", - сказала вице-мэр.

Кроме того в Харькове планируют открыть дополнительные пункты вакцинации, чтобы все, кто желает сделать прививку против коронавируса, могли это сделать в удобном для них месте, потратив при этом минимум времени и на доезд, и на ожидание.

"Мы в постоянной работе над этим вопросом. Вчера объехали все рынки. Из 8 предложенных мы выбрали 6. И вот на этих 6 рынках мы в ближайшее время будем разворачивать новые пункты вакцинации. Кроме того занимаемся сейчас и подборкой других площадок. Например дополнительные пункты вакцинации, возможно, откроем в "Никольском", во "Французском бульваре", там есть люди. Т.е. мы обязательно будем расширять эту сеть", - заверила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, за минувшие сутки в Харькове было сделано 7113 прививок от COVID-19. Всего в городе проведено 457663 вакцинаций. Зафиксировано 734 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, это 136 меньше, чем днём ранее. Госпитализировали 56 инфицированых. Таким образом в стационарах медучреждений Харькова на лечение на сегодняшний день находится 1178 пациентов, что составлет 75% занятости всего коечного фонда.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав разрешил вакцинировать подростков . Рекомендуется вводить две дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech с интервалом 21-28 суток. Об этом говорится в приказе Минздрава Украины от 13.10.2021 № 2234, размещенном на сайте МОЗ. В приложении к приказу приведена позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о целесообразности вакцинации против COVID-19 детей от 12 лет независимо от принадлежности к группе риска. Прививать от коронавируса рекомендуется подростков, которым сделаны все прививки, соответствующие возрасту.