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26.10.2021  16:29   Евгений Клочко

Избиение ребенка в прямом эфире: в Харьковской мэрии прокомментировали инцидент

Во время мониторинга социальных сетей 25 октября харьковские правоохранители обнаружили, что в прямом эфире в социальной сети Instagram мать бьет малолетнего сына.

В Харькове мать избивала ребенка в прямом эфире
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия». Полицейские установили личность матери и ребенка. На данный момент мальчика из семьи изъяли. 
 
Как сообщают в ювенальной полиции, с женщиной была проведена профилактическая беседа. Также "ювеналы" составили в отношении нее административный протокол по ст. 173-2 КУоАП («домашнее насилие»). Теперь женщине грозит штраф до 340 гривен, общественные работы до 40 часов или арест на срок до семи дней. В данный момент 4-летний ребенок временно помещен в учреждение здравоохранения.
 
В Харькове мать избивала ребенка в прямом эфире
 
Как выяснилось, женщина состоит на учете социальных служб. Полтора года назад у нее уже забирали ребенка.
 
 
«Данная женщина — воспитанница интерната. Она одинокая мать, проживает с ребенком одна. Мальчик у нее гиперактивный, поэтому она, бывает, срывается на ребенке, не хватает ей родительского умения, материнского опыта. При этом нельзя сказать, что она ребенка не любит, они очень привязаны друг к другу», — прокомментировала ситуацию вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.
 
В Харькове мать избивала ребенка в прямом эфире
 
«Полтора года назад мы уже забирали у нее мальчика, но она тогда осознала свое поведение, исправилась. К тому же, мы должны учитывать интересы ребенка, который очень привязан к матери. Тем не менее, сейчас мы готовим решение об изъятии ребенка сроком до 6 месяцев. И будем решать, что делать дальше».
 
Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  жестокое поведение, избиение, полиция, харьков
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