26.10.2021 16:57 Дмитрий Колоней

Бушующее пламя и клубы дыма на трассе: под Харьковом пылает фура (видео)

О пожаре на трассе под Харьковом сообщают очевидцы

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - чрезвычайное происшествие. На трассе в районе Валок - пожар. Здесь вспыхнула фура.

Напомним, ранее мы писали о том, что на харьковской магистрали вспыхнул автомобиль . На Московском проспекте возле 74 дома загорелась Škoda Octavia. Водитель иномарки и проезжающие автолюбители попытались потушить, но безрезультатно.

Также мы писали о том, что произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Полтавский шлях, 8. В кухне на площади в 20 квадратных метров горели деревянные кровельные перекрытия крыши, а также подоконник и мебель. В результате действия открытого источника огня пострадала 65-летняя женщина.