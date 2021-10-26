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26.10.2021  16:57   Дмитрий Колоней

Бушующее пламя и клубы дыма на трассе: под Харьковом пылает фура (видео)

О пожаре на трассе под Харьковом сообщают очевидцы

Пожар Харьков: На трассе возле Валок горит фура

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - чрезвычайное происшествие. На трассе в районе Валок - пожар. Здесь вспыхнула фура.  

Напомним, ранее мы писали о том, что на харьковской магистрали вспыхнул автомобиль. На Московском проспекте возле 74 дома загорелась Škoda Octavia. Водитель иномарки и проезжающие автолюбители попытались потушить, но безрезультатно.

Также мы писали о том, что произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Полтавский шлях, 8. В кухне на площади в 20 квадратных метров горели деревянные кровельные перекрытия крыши, а также подоконник и мебель. В результате действия открытого источника огня пострадала 65-летняя женщина.

 

Тэги:  пожар, горит фура, харьков, валки, огонь
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