Бушующее пламя и клубы дыма на трассе: под Харьковом пылает фура (видео)

О пожаре на трассе под Харьковом сообщают очевидцы
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - чрезвычайное происшествие. На трассе в районе Валок - пожар. Здесь вспыхнула фура.
Также мы писали о том, что произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Полтавский шлях, 8. В кухне на площади в 20 квадратных метров горели деревянные кровельные перекрытия крыши, а также подоконник и мебель. В результате действия открытого источника огня пострадала 65-летняя женщина.
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