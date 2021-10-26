26.10.2021 17:41 Дмитрий Колоней

В среду забудьте о свободном проезде по улице Морозова в Харькове

Движение по улице в Харькове будет ограничено днем 27 октября 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по улице Морозова на участке между улицами Дизельной и Плехановской ограничат движение с 9:00 до 15:00 27 октября. Особенно это важно тем автолюбителям, которые рассчитывают в этот период выехать по Морозова в сторону Московского проспекта.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев на территории парка Машиностроителей. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что продлено перекрытие улицы Михаила Водяного на участке между улицей ХТЗ и Индустриальным проспектом. Ограничения будут действовать до конца октября 2021 года. Ограчения продлили в связи с продолжением ремонта канализационной сети.