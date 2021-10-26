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26.10.2021  17:41   Дмитрий Колоней

В среду забудьте о свободном проезде по улице Морозова в Харькове

Движение по улице в Харькове будет ограничено днем 27 октября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по улице Морозова на участке между улицами Дизельной и Плехановской ограничат движение с 9:00 до 15:00 27 октября. Особенно это важно тем автолюбителям, которые рассчитывают в этот период выехать по Морозова в сторону Московского проспекта.
 
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев на территории парка Машиностроителей. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что продлено перекрытие улицы Михаила Водяного на участке между улицей ХТЗ и Индустриальным проспектом. Ограничения будут действовать до конца октября 2021 года. Ограчения продлили в связи с продолжением ремонта канализационной сети. 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, ограничение, харьков, запрет, улица морозова
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