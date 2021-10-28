28.10.2021 15:45 Виталий Хиневич

Домашнее насилие и кража металла из гаража: на Харьковщине задержали мужчину

В Чугуевском районе сотрудники полиции задержали грабителя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции города Чугуев Харьковской области.

Отмечается, что 26 октября в отделение полиции поступило сообщение от жителя города Чугуев, который сообщил, что неизвестный проник в его гараж и украл тиски и алюминиевый бидон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские заметили мужчину, который подходил под ориентировку.

Следствием было установлено, что краденые вещи находятся у 35-летнего гражданина.

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Подозреваемого в краже задержали в порядке части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.

Кроме этого правонарушитель находится под уголовным производством и обвиняется в домашнем насилии.

Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».