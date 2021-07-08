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08.07.2021  13:32   

Господь все видит: в Харькове задержали рецидивиста, который обокрал храм (фото)

Кража произошла в одной из религиозных организаций в Слободском районе Харькова.

Рецидивист обокрал храм в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По словам правоохранителей, 7 июля в 00:46 на пульт полиции охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в помещении Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, находящегося  по улице Садовопарковая. 
 
Через 4 минуты полицейские были уже на месте и обнаружили следы взлома на входной двери. В это же время правоохранители заметили неизвестного, который выпрыгнул из окна и начал убегать в сторону лесополосы. Полицейским пришлось применить оружие, произведя предупредительный выстрел вверх, чтобы остановить злоумышленника.
 
Рецидивист обокрал храм в Харькове
 
Им оказался 30-летний уроженец Харьковской области, который ранее трижды привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы.
 
Задержанный был передан прибывшей на место происшествия  следственно-оперативной группе. Вещественные доказательства изъяты.
 
Рецидивист обокрал храм в Харькове Рецидивист обокрал храм в Харькове
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
Рецидивист обокрал храм в Харькове Рецидивист обокрал храм в Харькове  
 
Следствие продолжается.
 
Напомним, в Харькове задержали мужчину, который обворовывал религиозные сооружения по всей Украине, а награбленное сбывал через Интернет.
Тэги:  харьков, полиция, храм
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