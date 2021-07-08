08.07.2021 13:32

Господь все видит: в Харькове задержали рецидивиста, который обокрал храм (фото)

Кража произошла в одной из религиозных организаций в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции. По словам правоохранителей, 7 июля в 00:46 на пульт полиции охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в помещении Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, находящегося по улице Садовопарковая.

Через 4 минуты полицейские были уже на месте и обнаружили следы взлома на входной двери. В это же время правоохранители заметили неизвестного, который выпрыгнул из окна и начал убегать в сторону лесополосы. Полицейским пришлось применить оружие, произведя предупредительный выстрел вверх, чтобы остановить злоумышленника.

Им оказался 30-летний уроженец Харьковской области, который ранее трижды привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы.

Задержанный был передан прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

Напомним, в Харькове задержали мужчину , который обворовывал религиозные сооружения по всей Украине, а награбленное сбывал через Интернет.