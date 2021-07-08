08.07.2021 13:55

В Харькове вручили премии лучшим выпускникам, получившим по ВНО - 200 баллов

Лучшие школьники Харькова получили от муниципалитета денежные сертификаты на 10 000 грн и благодарности Харьковского городского совета.



В Харькове вручили премии лучшим выпускникам, получившим по ВНО - 200 баллов



Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ , с места торжественного события. В большом зале Харьковского городского совета 8 июля поздравили лучших выпускников харьковских учебных заведений, которые по итога внешнего независимого оценивания получили наивысший бал.

33 выпускника и 36 оценок в 200 баллов. Такой результат выпускников Харькова на ЗНО-2021. Троим удалось сделать “дубль” – они получили 200 баллов по двум предметам сразу.

Больше всего харьковские школьники отличились на тестировании по математике – по этому предмету сразу 10 лучших результатов. На фоне того, что в 2021 году общеукраинские результаты по математики оказались не на высоте, успех наших выпускников стал особенным предметом для гордости.

Больше всего 200-балльников в Харьковском физико-математическом лицее №27. Максимальный балл на ВНО здесь показали восемь человек. На счету выпускников гимназии №47 - четыре результата по 200 баллов, в гимназии №46 и УВК №45 «Академическая гимназия» - по три.

Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак от имени Игоря Терехова поздравил ребят за большие достижения в учебе.

"Харьков занимает лидирующие позиции в Украине по образованию, в том числе и по количеству учеников, получивших 200 баллов по ВНО. В этом году мы приумножили этот результат. Это ваш успех и заслуга", - отметил Александр Новак.

Он также поблагодарил родителей учеников и весь педагогический состав за знания, благодаря которым ребята достигли таких успехов и выразил уверенность, что данные достижения будут подспорьем в дальнейшей жизни.

Каждый из выпускников, набравший на ВНО 200 баллов, получил от города премию по 10 тысяч гривен. Школьники, оформившие “дубль” – по 20 тысяч. Но самое важное – они получили бесценный опыт побед и преодоления трудностей на пути к своей цели.

Как отметил директор “Института стратегических исследований” Вадим Карасев, харьковская физико-математическая школа показала себя очень хорошо:

“Каждый регион имеет свои конкурентные преимущества, которые необходимо развивать и с личной, и с общественной пользой. Харьков, кстати, в этом отношении пример очень показательный”.

По мнению аналитика, большую роль в успехе харьковских выпускников сыграла также грамотная политика городской власти и эффективные городские программы по поддержке талантливой молодежи.