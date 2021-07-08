08.07.2021 12:40

Не комфорт посетителя, а потребности животных: у Харьковского зоопарка – новая идеология планирования территории

Харьковский зоопарк переходит к новому подходу, когда на первом месте находятся потребности животных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Проект реконструкции Харьковского зоопарка впервые был представлен в 2016 году на конференции Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) в Белфасте.

По плану архитекторов, в нашем зоопарке реализуют современную идеологию планирования территории. Для этого в зоопарке для животных создаются условия, максимально приближенные к дикой природе. У всех жителей будут просторные вольеры с натуральным наполнением, подходящие ландшафты и водоемы с водопадами.

Например, в распоряжении слонов в старом зоопарке была территория в 1,5 тыс. м2, а после реконструкции общая площадь локации «Королевство слонов» увеличилась более чем в 5 раз – до 8 тыс. м2. В новом здании для животных появится бассейн и водопад, в отрытых вольерах – освежающий душ. Примечательно, что покрытие на полу во внутренних и внешних вольерах будет песчаным. Ранее в здании слоны стояли на бетонном покрытии.

В Харьковском зоопарке сейчас живут 2 слона. Девочка Тенди и мальчик Аун. Они ровесники, обоим по 23 года. Тенди – первый слон, родившийся в независимой Украине. Появилась она на свет в Одессе, а в Харьков переехала в 2000 году. Аун родился в Нидерландах, в переводе его имя означает «Рождественский победитель».

Посетители смогут наблюдать за животными в непосредственной близости, благодаря смотровым площадкам. В целях безопасности животные будут отделены от людей искусственными рвами с водой. Во всех экспозиционных вольерах будут расположены видеокамеры, которые позволят сотрудникам зоопарка вести постоянное наблюдение за животными.

Напомним, завершение реконструкции и открытие обновленного Харьковского зоопарка запланировано на День города 23 августа 2021 года.