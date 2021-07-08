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08.07.2021  12:19   

#Сучасні історії Харкова: про город с любовью (видео)

Игорь Терехов представил харьковчанам серию фильмов о том, почему наш город – самый лучший.

Игорь Терехов представил харьковчанам серию фильмов
 
Мы часто называем Харьков лучшим городом Украины. Гордимся тем, что живем в центре науки и передовых технологий, прекрасном городе цветов и зеленых парков – комфортном, динамичном, успешном Харькове. Меняем свой город и меняемся вместе с ним. 
 
Именно об этом – серия фильмов Игоря Терехова под названием #Сучасні історії Харкова. Это истории о том, как Харьков становится красивее, интереснее, удобнее, лучше. 
 
О том, как реконструированный Харьковский зоопарк после открытия войдет число лучших зоопарков Европы. О современных Центрах предоставления административных услуг, которые решили застарелую проблему очередей и бюрократии в государственных службах и социальных учреждениях. О строительстве новых станций Харьковского метро. Ведь это наглядный пример того, как город ни на день не останавливает развитие транспортной инфраструктуры.
 
Харьков помнит свои традиции. В этом году мы возродили легендарный клуб “Металлист”. Не сомневаемся, что впереди у любимой команды – победы, которые прославят наш город. Харьков, как и другие европейские города, развивает велосипедную инфраструктуру, становится все более дружественным для велосипедистов. 
 
Сад Шевченко – это настоящее произведение городского искусства. А стильная и современная многоуровневая парковка, построенная возле Сада Шевченко – наш ответ на вопрос, как мы разгрузим автомобильный трафик в центре Харькова. 
 
А киноконцертный зал “Украина”! В ходе реконструкции в этот архитектурный шедевр вдохнули вторую жизнь, а непосредственно зал оборудовали потрясающей, самой лучшей в нашей стране акустикой. Такими историями хочется поделиться, потому что они звучат в унисон с самыми лучшими порывами нашего сердца.
 

Тэги:  харьков, игорь терехов
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