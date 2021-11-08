08.11.2021 16:30 Евгений Клочко

Игорь Терехов дал задание коммунальным службам подготовиться к заморозкам

Руководитель города Игорь Терехов 8 ноября провел рабочее совещание по поводу предстоящего похолодания.



city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , в совещании приняли участие руководители коммунальных предприятий «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал».

Игорь Терехов подчеркнул, что при любых погодных условиях харьковчане должны получать качественные и бесперебойные коммунальные услуги.

«Мы ожидаем существенное понижение дневной и, главное, ночной температуры до минусовых показателей. Поэтому наша главная задача – обеспечить, чтобы в домах горожан было тепло», - отметил Игорь Терехов.

Так, для обеспечения комфортных температур в квартирах харьковчан при похолодании руководитель города поставил перед руководством теплосетей задачу обеспечить необходимые температурный и гидравлический режимы теплоносителя, организовать работу аварийных бригад, а также создать дополнительные бригады для оперативного реагирования на обращения харьковчан.

Такую же задачу Игорь Терехов поставил перед руководством КП «Харьковводоканал». Он подчеркнул, что все заявки, которые поступают от харьковчан, должны отрабатываться качественно и в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается похолодание , температура воздуха ночью может опуститься до 8 градусов ниже нуля.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением , жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».