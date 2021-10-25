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25.10.2021  15:19   

Под Харьковом накрыли на горячем контрабандистов (видео)

На Харьковщине пограничники прекратили преступную сделку.

 
Криминал Харьков: На границе пойманы контрабандисты на двух машинах
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Госпогранслужбу, к пограничникам поступила информация о возможной контрабанде товаров. 
 
 
В резульатте были задержаны остановленные неподалеку от границы трое граждан Украины на двух автомобилях УАЗ. В машинах были обнаружены короба с почти 4,5 тыс. пачками сигарет, авто и мото запчастями, а также с атрибутикой российских силовиков - кокарды, звездочки на погоны, триколоры и тому подобное. Указанные товары украинцы пытались незаконно перевезти в РФ. 

Товары и транспортные средства переданы сотрудникам таможни. Сейчас выясняются обстоятельства для принятия правового решения.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Гоптовке задержали контрабанду спиртного и автозапчастей из РФ. 
В первом случае гражданин Украины, направляясь из РФ в Украину на легковом автомобиле пытался провезти  алкогольные напитки и запасные части к автомобилям в ассортименте - фары, датчики, подушки безопасности, электронные системы и тому подобное. Никаких документов на оборудование, подтверждающих стоимость указанных товаров, мужчина не смог предъявить. Во втором случае гражданин Украины, также следуя из РФ в Украину через перевозил незадекларированные электронные устройства, которые используются для подмотки/скручивании показан тахографов и спидометров грузовых автомобилей в количестве 58 штук. Ориентировочная  стоимость товаров составила 52000 гривен. 
 
Тэги:  контрабанда, задержание, харьков
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