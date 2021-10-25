25.10.2021 15:35 Евгений Клочко

Стало известно, когда в Харькове подключат 100% домов к теплу

Завершить подачу теплоносителя во все жилые дома Харькова коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" планирует до 29 октября.



РЕДПОСТ

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.

По его словам, тепло подали в 6 200 домов. Это 99% жилого фонда. 5 400 из них проверили повторно. Также Скопенко отметил, что новая практика позволяет оперативно выявлять и устранять возможные дефекты.

«Мы подаем теплоноситель и на следующий день идем и проверяем наличие тепла в батареях по этому дому, не дожидаясь, пока нам напишет потребитель. Есть график подачи тепла и проверок. По каждому дому определен ответственный работник, который должен проверить подачу тепла и доложить о ситуации», - сообщил Василий Скопенко.

Он отметил, что в случае выявления дефектов работы ведутся круглосуточно, до полного их устранения. Ежедневно в городе развоздушивают системы примерно в 300 домах. На сегодня осталось еще около 700 домов, что займет примерно два дня работы. Также он сообщил, что в Киевском районе, где традиционно возникают сложности из-за старых комуникаций в центре города, сейчас работают бригады и из других районов, где подачу тепла уже завершили.

Василий Скопенко подчеркнул, что в прошлом году на 12-й день пуска к теплу было подключено 75% жилых домов.

Василий Скопенко также напомнил, что тарифы для населения в Харькове не повысятся и останутся на уровне 2019-2020 гг.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове активно работают с программами энергосбережения . В течение 2021 года активно выполнялись беспрецедентные по своему масштабу объемы работ по замене магистральных сетей, модернизации котельных и повышению энергоэффективности систем теплоснабжения.