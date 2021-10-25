25.10.2021 15:57

От рептилоидов к «Слуге народа»: В Блоке Кернеса похвалили Добкина за прогресс в фэйках

На последней неделе перед выборами мэра в Харькове появилась фальшивая агитация якобы от имени партии «Слуга народа», за которой стоит штаб одного из кандидатов.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель областной организации Блока Кернеса - «Успешный Харьков» и депутат облсовета Виталий Панов.

Он сообщил, что сегодня в Харькове раздавали рекламные проспекты, в которых от имени «Слуги народа» опубликован призыв голосовать за Игоря Терехова.

«Хочу сразу сказать, что данная рекламная продукция является фэйком. Но при этом не могу не выразить благодарность штабу одного из кандидатов, который и скреативил этот продукт.

Данная реклама – это уже несомненный шаг вперед по сравнению с газетой о рептилоидах и демонах, которую летом креативил тот же штаб. Видимо, там поняли, что настолько черные технологии избирателю не заходят и решили попробовать изменить подходы», — заявил Виталий Панов.

Напомним, в августе в Харькове распространялась «чернушная» газета «Время Добкина» со статьями об Игоре Терехове. В штабе Добкина тогда заявили , что не будут прекращать распространение этой газеты и не видят в ней проблемы.

«Мы благодарны штабу этого кандидата за то, что там понимают: Игорь Терехов единственный претендент на должность харьковского городского головы, который способен объединить вокруг себя разные политические силы. Мы также говорим спасибо за то, что этот штаб призывает и другие партии голосовать за кандидата от Блока Кернеса - «Успешного Харькова».

Мы очень надеемся, что сторонники этого кандидата услышат своего лидера и поддержат его в желании видеть во главе Харькова именно Игоря Терехова», — подчеркнул Панов.

22 октября глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сделал заявление о том, что партия не принимает участие в харьковских выборах и не выдвигает своего кандидата, но внимательно следит за ходом кампании.

23 октября гражданская сеть «Опора» опубликовала расследование того, как в соцсетях действуют группы по очернению конкурентов Добкина в его интересах. Сообщения в этих группах пишут фэйковые аккаунты, созданные перед выборами. Фотографии этих аккаунтов украдены у пользователей российской соцсети «Вконтакте».

«Боты восхваляют Михаила Добкина и критикуют его оппонентов. Показательно, что многие боты делают отдельный акцент на том, что они лично будут голосовать именно за этого кандидата», — говорится в расследовании.