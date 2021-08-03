03.08.2021 12:52

В штабе Добкина признали, что скандальная газета — их рук дело?

Активист Сергей Ряполов принес в штаб Добкина "чернушную" газету с предложением привлечь к ответственности тех, кто ее раздает. Однако менеджеры Добкина ответили ему, что не будут препятствовать распространению издания, вокруг которого в городе разразился скандал.

Ряполов выложил видео, в котором зафиксировал, как получает газету «Время Добкина» на станции метро «Завод имени Малышева». После чего он несет этот номер в ближайший Добкин Хаб и предлагает вместе пойти и привлечь к ответственности распространителей газеты, от которой сам Добкин открестился и назвал фальшивкой.

Однако представители Добкина ответили Ряполову, что не будут препятствовать распространению этой газеты и не видят в ней проблемы.

«Сотрудники Добкин Хабов бездействуют. Они не говорят, что это фейк. Они не противодействуют ее распространению», — рассказал Ряполов. При этом он подчеркнул, что в новом номере газеты все выходные данные идентичны тем, что указывались в предыдущих номерах.

Напомним, ранее сам Михаил Добкин заявлял, что не имеет отношения к появлению "чернушной" газеты «Время Добкина», в которой были опубликованы статьи об открытии Игорем Тереховым борделя для зоофилов, краже им африканского жирафа и другие подобные материалы. Но позиция штабных сотрудников Добкина идет вразрез с этим заявлением и заставляет в нем усомниться.

Появление газеты «Время Добкина» вызвало большой скандал в харьковских СМИ и соцсетях. Блок Кернеса в горсовете даже опубликовал специальное обращение к Михаилу Добкину, назвав его издание «грязной газетенкой»:

«Конечно же, время Добкина в Харькове прошло уже давно, с чем сам он смириться не может, но газету продолжает упорно выпускать. В своей газете вы действительно превзошли все самые бредовые образцы черного пиара. Мы действительно считаем, что вы не умеете достойно проигрывать, вследствие чего впали в истерику и пробили очередное дно».