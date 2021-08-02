Главная Новости Харькова Общество Скандальный выпуск газеты «Время Добкина» в Харькове: Блок Кернеса сделал заявление
02.08.2021  15:37   

Скандальный выпуск газеты «Время Добкина» в Харькове: Блок Кернеса сделал заявление

Фракция «Блок Кернеса — Успешный Харьков» Харьковского горсовета 2 августа опубликовала на официальном сайте городского совета заявление.


Скандальный выпуск газеты «Время Добкина» в Харькове: Блок Кернеса сделал заявление
Об этом сообщает РЕДПОСТ. Репутация Добкина как привыкшего предавать своих соратников, и, наконец, его неумение держать слово продолжает падать и подталкивает штаб вечного «экса» к неадекватным поступкам. 
 
Одним из таких шагов стал выпуск последнего номера газеты «Время Добкина», печатавшегося как можно дальше от Харькова - в типографиях Винницы, Киева, Полтавы и других городов. Штаб Добкина решил привлечь к себе внимание скандальными историями про рептилоидов и зоофилов. Газета  пестрела заголовками на эти темы 
 
Но штаб вечного «экса» ждал очередной провал. Надежды на успех печатных перлов  умерли - печатный продукт Добкина и его штабистов потерпел фиаско, не найдя отклика у харьковчан. 
 
Но штаб бывшего решил представить газету как созданную «штабом» Терехова для дискредитации несуществующей репутации вечного экса. Для этого штаб Добкина к фото свежего выпуска газеты прикрепил скрин переписки внутрифракционного чата депутатов фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков».
 
Скрины переписки оказались оригинальными. Это в своем заявлении подтвердили представители Блока Кернеса.
 
«Добкин! Опубликованная вами в вашем телеграм-канале переписка внутрифракционного чата — подлинная, и это единственная правда, которую вы артикулировали за последнее время. И это не просто переписка — это позиция всей нашей фракции: то, что вы сделали, — это дно! В своей газете вы действительно превзошли все самые бредовые образцы черного пиара. Мы действительно считаем, что вы не умеете достойно проигрывать, вследствие чего впали в истерику и пробили очередное дно», — сказано в заявлении.
 
Добкину также напомнили, что он не может рассчитывать на поддержку депутатов горсовета, большинство из которых давно сделало свой выбор и поддержало команду Геннадия Кернеса, лидером которой сегодня является Игорь Терехов.
 
Из заявления также следует, что команда Геннадия Кернеса и Игоря Терехова будет обращаться в правохранительные органы, чтобы публично и открыто в правовом поле доказать, кто на самом деле был заказчиком этой грязной газетенки.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что, по мнению эксперта, Добкин опять начал делить украинцев на сорта.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Криминал и происшествия Женщины в тюрьме выясняли кто сильнее: в Харькове прошел уникальный турнир (фото) 02.08 Криминал и происшествия Ущерб на миллион: полиция задержала "черных лесорубов" на Харьковщине 02.08 Культура и Туризм Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко, ХНАТОБ (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 