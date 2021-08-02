02.08.2021 15:37

Скандальный выпуск газеты «Время Добкина» в Харькове: Блок Кернеса сделал заявление

Фракция «Блок Кернеса — Успешный Харьков» Харьковского горсовета 2 августа опубликовала на официальном сайте городского совета заявление.



Скандальный выпуск газеты «Время Добкина» в Харькове: Блок Кернеса сделал заявление



Об этом сообщает РЕДПОСТ . Репутация Добкина как привыкшего предавать своих соратников, и, наконец, его неумение держать слово продолжает падать и подталкивает штаб вечного «экса» к неадекватным поступкам.

Одним из таких шагов стал выпуск последнего номера газеты «Время Добкина», печатавшегося как можно дальше от Харькова - в типографиях Винницы, Киева, Полтавы и других городов. Штаб Добкина решил привлечь к себе внимание скандальными историями про рептилоидов и зоофилов. Газета пестрела заголовками на эти темы

Но штаб вечного «экса» ждал очередной провал. Надежды на успех печатных перлов умерли - печатный продукт Добкина и его штабистов потерпел фиаско, не найдя отклика у харьковчан.

Но штаб бывшего решил представить газету как созданную «штабом» Терехова для дискредитации несуществующей репутации вечного экса. Для этого штаб Добкина к фото свежего выпуска газеты прикрепил скрин переписки внутрифракционного чата депутатов фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков».

Скрины переписки оказались оригинальными. Это в своем заявлении подтвердили представители Блока Кернеса.

«Добкин! Опубликованная вами в вашем телеграм-канале переписка внутрифракционного чата — подлинная, и это единственная правда, которую вы артикулировали за последнее время. И это не просто переписка — это позиция всей нашей фракции: то, что вы сделали, — это дно! В своей газете вы действительно превзошли все самые бредовые образцы черного пиара. Мы действительно считаем, что вы не умеете достойно проигрывать, вследствие чего впали в истерику и пробили очередное дно», — сказано в заявлении.

Добкину также напомнили, что он не может рассчитывать на поддержку депутатов горсовета, большинство из которых давно сделало свой выбор и поддержало команду Геннадия Кернеса, лидером которой сегодня является Игорь Терехов.

Из заявления также следует, что команда Геннадия Кернеса и Игоря Терехова будет обращаться в правохранительные органы, чтобы публично и открыто в правовом поле доказать, кто на самом деле был заказчиком этой грязной газетенки.

Напомним, ранее мы писали о том, что, по мнению эксперта, Добкин опять начал делить украинцев на сорта.