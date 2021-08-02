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02.08.2021  15:06   Дмитрий Колоней

Женщины в тюрьме выясняли кто сильнее: в Харькове прошел уникальный турнир (фото)

Поединки состоялись в Качановской колонии Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Службу исполнения наказаний, в Харькове прошли единственные в своем роде состязания.
 
В Качановской исправительной колонии №54 впервые в Украине прошли соревнования по армрестлингу среди осужденных женщин.
 
Турнир, в котором приняли участие 10 осужденных, провели представители Харьковского областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех".
 
Спортивное мероприятие для женщин было напряженным и захватывающим.
В харьковской тюрьме прошел уникальный турнир. Новости Харькова
 
В харьковской тюрьме прошел уникальный турнир. Новости Харькова
 
Напомним, ранее мы писали, как в женской тюрьме отгуляли свадьбу.
Тэги:  турнир, тюрьма, харьков, поединки, спорт, армреслинг
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