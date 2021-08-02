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02.08.2021  13:45   

Низкий рейтинг, провал кампании в Харькове: эксперты рассказали, почему Добкин может снять свою кандидатуру с выборов

Заявление Михаила Добкина о том, что он не собирается отказываться от участия в выборах мэра Харькова, оставляет двусмысленное впечатление.

Добкин может снять свою кандидатуру с выборов
Михаил Добкин. Фото: УНІАН
 
Так считает политолог Вадим Карасев, прокомментировавший заявление политика. 
 
«Михаил Добкин на встрече со своими сторонниками опроверг информацию, что может отказаться от участия в выборах харьковского мэра. Добкин говорит о том, что его через суды пытаются не допустить, снять и так далее. Но после этого заявления остаются варианты для двусмысленного толкования. Это можно было бы понять как некое оправдание: “я хотел бы бороться, но продажные суды мне не дают”. Но на самом деле снять или не допустить кандидата через суд – это экстраординарное событие даже для Украины», – говорит Карасев. 
 
Политолог считает, что на фоне информации о возможном полном отказе от участия в выборах, Добкину нужно определиться с целями и придерживаться своей стратегии, несмотря на все трудности: «Да, и избиратель не прощает непоследовательности. Отступать некуда». 
 
Напомним, что выборы мэра Харькова пройдут 31 октября. Официальный старт избирательной кампании состоится в сентябре. Согласно последним данным социологической группы «Рейтинг», действующего руководителя Харькова Игоря Терехова готовы поддержать 42,9% горожан, Михаила Добкина – 17,8%. 
 
Напомним, ранее ряд политических экспертов заявили о том, что по их данным Михаил Добкин может отказаться от участия в выборах мэра Харькова.
 
Тэги:  добкин, выборы
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