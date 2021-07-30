30.07.2021 13:37

Михаил Добкин не пойдет на выборы?

Добкин может откажется от участия в выборах – точно так же, как в прошлом году он снялся и с киевских выборов, и с харьковских.

Ряд политических экспертов заявили о том, что по их данным Михаил Добкин может отказаться от участия в выборах мэра Харькова. Так, руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко сообщил , что такой вариант может оказаться наиболее предпочтительным для самого кандидата.

“Добкин не ведет активной кампании в самом Харькове, предпочитая участие в эфирах центральных телеканалов, – отметил политолог. – Кроме того, надо учитывать, что по всем социологическим опросам М.Добкин существенно отстает от Терехова (даже по тем опросам, которые, как говорят, сделаны по заказу команды Добкина). А проигрыш на харьковских выборах может сломать Михаилу Марковичу стратегию возвращения в большую политику и обесценить его политические акции”.

Владимир Фесенко также напомнил, что в прошлом году мы дважды наблюдали, как Добкин сходил с дистанции еще до забега: “Вначале это произошло в Киеве, где Михаил Добкин заявил о своем участии в выборах мэра столицы Украины, но затем отказался от этих намерений. А затем похожая история произошла и в Харькове. Сначала было заявление об участии в выборах мэра Харькова, а потом отказ (после резко негативной реакции Геннадия Кернеса). Что-то подобное произойдет и в третий раз. Уже давно было понятно, и я об этом не раз писал, что Добкина интересует не Харьков, а возвращение в большую политику (а это можно сделать и без участия в харьковских выборах)”.

Такого же мнения придерживается и политический эксперт Александр Кочетков. “Подготовка к выборах в Харькове у Добкина явно не заладилась, рейтинги не растут, - считает Кочетков. – И тут издевательски-пророческой становится популярная фраза Геннадия Кернеса насчет того, что Добкину никто денег не даст. Глядя на социологию, давать действительно не рвутся. А украинские политики привыкли строить собственные карьеры не за свои, а за чужие деньги.Так что гарантии, понятно, нет, но не удивлюсь, если Михаил Добкин поморочит голову харьковчанам, да так до выборов и не доберется. Чтобы не позориться”.