Главная Фото Культура и Туризм Площадь Архитекторов в Харькове (фото)
30.07.2021  13:47   

Площадь Архитекторов в Харькове (фото)

Площадь Архитекторов, площадь в центре Харькова, рядом с метро "Архитектора Бекетова". На ней находятся Памятник влюбленным, фонтан и 7 чудес Харькова.

Площадь Архитекторов в центре Харькова

Памятник влюбленным — представляет собой арку, образованную летящими, хрупкими фигурами юноши и девушки, слившимися в поцелуе.
 
Автор идеи — Дмитрий Иванченко, студент Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
 
Памятник был открыт 1 сентября 2002 года.
 
Рядом с памятником размещены семь стеклянных саркофагов с архитектурными символами Харькова: памятник Шевченко, Зеркальная струя, Покровский, Успенский  и Благовещенский соборы, Госпром и Дом со шпилем.

Фотогалерея

Тэги:  площадь архитекторов, харьков, пейзаж
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 ВИДЕО Площадь Архитекторов. Гордость Харькова 27.01 Власть Игорь Терехов: Я всегда буду на стороне харьковчан и против неуместных строений, уродующих наш любимый Харьков 29.08 Культура и Туризм Площадь Архитекторов, Харьков (ФОТО)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 