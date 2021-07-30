Площадь Архитекторов в Харькове (фото)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 16 июля День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 17 и 18 июля Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.