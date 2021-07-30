30.07.2021 14:01

У мусора тоже есть дом: Харьков - лидер по чистоте среди городов Украины

Харьков занимает лидирующие позиции среди украинских городов по чистоте. У нас огромное количество урн для мусора на каждом шагу.



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За последние же годы мы стали думать не только о том, чтобы разного рода отходы оказались в предназначенной для этого коробке или мешке, но и как сортировать мусор и как его перерабатывать.

Напомним, что под Харьковом планируется открытие мусороперерабатывающего завода . Этот проект уникален, ведь кроме нас, еще никто из городов Украины его не смог реализовать. Кроме того, на новом заводе планируют добывать газ, который будет перерабатываться в электроэнергию, и эту электроэнергию реализовывать.

Также в Харькове есть несколько станций переработки вторсырья. В 2019 году была открыта первая такая станция «SilpoRecycling». Тогда это был проект, который реализовался сетью супермаркетов «Сільпо» в сотрудничестве с Молодежным советом при Харьковском городском голове и общественными организациями «Харьков Эко Сити» и «Экореанимация».

Данная станция работает ежедневно с 8:30 до 20:00 возле ТРЦ «Французский Бульвар».

Кроме того, мусорки города Харькова сами кричат нам «У мусора есть дом» - не нужно бросать его себе под ноги, на газоны или тротуары, просто пройдите пару метров до ближайшей урны и отправьте отходы в неё.

Хотим представить вам фотопроект «Выкинуть нельзя переработать», выполненный студенткой ХНУ им. В.Н. Каразина Кононовой Валерией, рассказывающий о том, что выбрасывать мусор может быть не только важно для экологии, но и просто весело и красиво.

В рамках проекта мы запускаем флешмоб «Выкинуть нельзя переработать». Покажите, что выкидывать мусор можно безусловно креативно. Выкладывайте свои фото с хэштегом #редпост_эко и отмечайте нас в Instagram Facebook . Давайте докажем, что Харьковчане – пример культуры нашей страны.

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