Главная Новости Харькова Общество У мусора тоже есть дом: Харьков - лидер по чистоте среди городов Украины
30.07.2021  14:01   

У мусора тоже есть дом: Харьков - лидер по чистоте среди городов Украины

Харьков занимает лидирующие позиции среди украинских городов по чистоте. У нас огромное количество урн для мусора на каждом шагу.


РЕДПОСТ
За последние же годы мы стали думать не только о том, чтобы разного рода отходы оказались в предназначенной для этого коробке или мешке, но и как сортировать мусор и как его перерабатывать. 
 
Напомним, что под Харьковом планируется открытие мусороперерабатывающего завода. Этот проект уникален, ведь кроме нас, еще никто из городов Украины его не смог реализовать. Кроме того, на новом заводе планируют добывать газ, который будет перерабатываться в электроэнергию, и эту электроэнергию реализовывать. 
 
Также в Харькове есть несколько станций переработки вторсырья. В 2019 году была открыта первая такая станция «SilpoRecycling». Тогда это был проект, который реализовался сетью супермаркетов «Сільпо» в сотрудничестве с Молодежным советом при Харьковском городском голове и общественными организациями «Харьков Эко Сити» и «Экореанимация».
 
Данная станция работает ежедневно с 8:30 до 20:00 возле ТРЦ «Французский Бульвар». 
 
Кроме того, мусорки города Харькова сами кричат нам «У мусора есть дом» - не нужно бросать его себе под ноги, на газоны или тротуары, просто пройдите пару метров до ближайшей урны и отправьте отходы в неё. 
 
Хотим представить вам фотопроект «Выкинуть нельзя переработать», выполненный студенткой ХНУ им. В.Н. Каразина Кононовой Валерией, рассказывающий о том, что выбрасывать мусор может быть не только важно для экологии, но и просто весело и красиво.
 
В рамках проекта мы запускаем флешмоб «Выкинуть нельзя переработать». Покажите, что выкидывать мусор можно безусловно креативно. Выкладывайте свои фото с хэштегом #редпост_эко и отмечайте нас в Instagram и Facebook. Давайте докажем, что Харьковчане – пример культуры нашей страны.

Фотогалерея

Тэги:  харьков, мусор
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 ЖКХ В Харькове магистральный трубопровод перекладывают без отключения горячей воды   30.07 Дороги и транспорт Под Харьковом задерживаются поезда из-за столкновения на переезде (фото ДТП) 30.07 Дороги и транспорт На Павловом Поле перекрыт проезд по улице
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 