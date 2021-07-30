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30.07.2021  14:24   Рита Парфенова

На Павловом Поле перекрыт проезд по улице

До середины августа закрыто движение по улице Ляпунова.


Фото из открытых источников

До 15 авгута запрещено движение транспорта по улице Ляпунова, на участке от проспекта Науки до улицы Коломенской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В указанный период здесь будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Бакулина, Шатиловской, Новгородской, пр. Науки и другим.

Напомним, 30 и 31 июля по Салтовскому Шоссе в 602 микрорайоне будет частично закрыто движение транспорта.

По улице Ляпунова временно запрещено движение транспорта

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
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