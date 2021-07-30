На Павловом Поле перекрыт проезд по улице

До середины августа закрыто движение по улице Ляпунова.
До 15 авгута запрещено движение транспорта по улице Ляпунова, на участке от проспекта Науки до улицы Коломенской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
В указанный период здесь будут проводиться аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Бакулина, Шатиловской, Новгородской, пр. Науки и другим.
Напомним, 30 и 31 июля по Салтовскому Шоссе в 602 микрорайоне будет частично закрыто движение транспорта.
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