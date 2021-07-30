30.07.2021 15:01 Рита Парфенова

Под Харьковом задерживаются поезда из-за столкновения на переезде (фото ДТП)

Полноценное движение на железной дороге восстановят к 31 июля.

На железнодородном перезде возле станции Решетиловка под Полтавой товарный поезд столкнулся с футой. Из-за происшествия задерживается ряд поездов в направлении Харьков – Киев – Харьков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Telegram Укрзалізниці.



По состоянию на 14:30 задерживаются поезда:



▪️№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3:00)

▪️№138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 50 минут);

▪️№46 Лисичанск - Ужгород (задержка составила 40 минут);

▪️№70 Львов - Мариуполь (задержка составила 40 минут).



Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля.



Все поезда в/из Харькова идти по парной колее с незначительным отклонением от графика.

По информации пресс-службы полиции Полтавской области авария произошла 30 июля в 02:51. 56-летний водитель грузового автомобиля из Днепропетровской области перевозил тралом комбайн и выехал на железнодорожный переезд. В этот момент путями двигался товарный поезд, который столкнулся с тралом, где находился комбайн.



Жертв нет. В результате ДТП получила телесные повреждения дежурная по переезду, она госпитализирована. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее РЕДПОСТ писал о задержке поездов из Западной Украині из-за ситльных ливней.