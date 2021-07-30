30.07.2021 15:23

В Харькове магистральный трубопровод перекладывают без отключения горячей воды

Гарантийный срок эксплуатации нового трубопровода – 50 лет.



// РЕДПОСТ

По улице Морозова, 20 КП «Харьковские тепловые сети» ведет реконструкцию магистрального трубопровода, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В районе ул. Морозова идет замена 800 метров морально и физически изношенных труб на современные и долговечные, в пенополиуретановой изоляции диаметром 600 мм. Трубы современные и укладываются по новой технологии, что позволяет убрать влагу и избежать коррозии. Завод-производитель, говорят на предприятии, даёт гарантию 50 лет.

Этот трубопровод является связующим между Слободской котельной и ТЭЦ-3, которые обеспечивают подачу тепла и горячей воды примерно в тысячу домов части Слободского, Основянского и центрального районов Харькова.



За прошедший отопительный период на трубопроводе значительно увеличилось количество дефектов. Проводить ремонты на нем, особенно зимой, проблематично, трубы проходят по территориям нескольких предприятий, что затрудняет работы. Потому руководством КП «ХТС» было принято решение полностью заменить магистраль. Ее реконструкцию проводит подрядная организация за средства, выделенные из городского бюджета. В планах закончить работы к 20 августа.

В ХТС уточняют, что на время ремонта горячая вода в домах харьковчан подаётся.



Также по всему Слободскому району продолжаются работы. В планах на этот год перекладка и ремонт 3 километров магистральтных труб и 2800 метров внутриквартальных.

Напомним, продолжается модернизация котельной, расположенной на улице Диспетчерской, 27. Котельная обеспечивает теплом 37 домов Основянского района, школу, детский сад и бассейн.

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