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28.07.2021  14:19   

В Харькове модернизируют еще одну котельную (фото)

Реконструкция котельной в Основянском районе стала возможной благодаря участию Харькова во всеукраинской программе повышения энергоэффективности централизованного теплоснабжения.

Котельная на Диспетчерской заработает к отопительному сезону. Новости Харькова
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, продолжается модернизация котельной, расположенной по адресу ул. Диспетчерская, 27. Здесь идёт тотальная реконструкция. Котельная обеспечивает теплом 37 домов Основянского района, школу, детский сад и бассейн. 
 
Старые котлы отслужили более 50 лет и требовали замены. В последние годы котельная не могла осуществлять бесперебойную подачу горячей воды. Благодаря новым энергоэффективным котлам и современному оборудованию котельная будет экономить электроэнергию и газ при выработки тепла. Завершить реконструкцию данного теплопункта планируется к новому отопительному сезону.
 
В целом в Харькове планируют реконструировать еще 10 котельных, 6 из которых начнут работать уже в этом отопительном сезоне. 
 
Модернизация котельных стала возможной благодаря участию Харькова во всеукраинской программе повышения энергоэффективности централизованного теплоснабжения. Теперь жители Основянского района смогут круглый год пользоваться централизованной подачей горячей воды, а зимой иметь бесперебойное отопление в своих квартир.
 
Напомним, в Холодногорском районе Харькова выполнили реконструкцию котельной – вместо двух старых котлов установили четыре новых. 
 

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Тэги:  харьков, котельная, хтс
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