28.07.2021 14:19

В Харькове модернизируют еще одну котельную (фото)

Реконструкция котельной в Основянском районе стала возможной благодаря участию Харькова во всеукраинской программе повышения энергоэффективности централизованного теплоснабжения.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , продолжается модернизация котельной, расположенной по адресу ул. Диспетчерская, 27. Здесь идёт тотальная реконструкция. Котельная обеспечивает теплом 37 домов Основянского района, школу, детский сад и бассейн.

Старые котлы отслужили более 50 лет и требовали замены. В последние годы котельная не могла осуществлять бесперебойную подачу горячей воды. Благодаря новым энергоэффективным котлам и современному оборудованию котельная будет экономить электроэнергию и газ при выработки тепла. Завершить реконструкцию данного теплопункта планируется к новому отопительному сезону.

В целом в Харькове планируют реконструировать еще 10 котельных, 6 из которых начнут работать уже в этом отопительном сезоне.

Модернизация котельных стала возможной благодаря участию Харькова во всеукраинской программе повышения энергоэффективности централизованного теплоснабжения. Теперь жители Основянского района смогут круглый год пользоваться централизованной подачей горячей воды, а зимой иметь бесперебойное отопление в своих квартир.

Напомним, в Холодногорском районе Харькова выполнили реконструкцию котельной – вместо двух старых котлов установили четыре новых.

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