28.07.2021 13:46

К Дню города откроется обновленный парк "Юность" (фото)

Предложение по обновлению парка «Юность» в Холодногорском районе Харькова было рассмотрено по инициативе городского головы Геннадия Кернеса.



РЕДПОСТ

На сегодняшний день по поручению руководителя города Игоря Терехова активно ведутся работы по благоустройству территории парка "Юность", который находится по адресу ул. Полтавский Шлях, 196. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места реконструкции.

На данный момент окончены работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия дорожек и бордюров, тротуарной плитки по аллеям, а так же старых опор наружного освещения, входных групп и старой крепости.

Уже сегодня ведутся работы по планированию и укладке нового покрытия на аллеях, делается новая дорога и тротуар вокруг парка, проложены новые сети водоснабжения, электроснабжения и освещения.

Одновременно с этим установлено оборудование для занятий спортом (в том числе гимнастикой), множество элементов на современной детской игровой площадке. В работе реконструкция крепости и скалодрома, также подготовлена площадка под новый скейт – парк, обустроена сцена для проведения массовых развлекательных мероприятий, оборудована площадка для выгула собак.

Харьковчан ждёт еще одно современное место для отдыха, открытие которого планируют ко Дню города 23 августа.

Напомним, 21 августа 2020 года открыли новое футбольное поле в парке "Юность" . С инициативой создания стадиона к Геннадию Кернесу тогда обратились местные юные футболисты.

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