28.07.2021 13:30

Исторический музей в Харькове (фото)

Харьковский исторический музей находится в историческом центре города, рядом с местом, где в середине XVII века был основан Харьков.





Музей был основан в 1920 году как Музей Слободской Украины по инициативе губернского комитета по искусству. Музей был основан в 1920 году как Музей Слободской Украины по инициативе губернского комитета по искусству.

В собрание музея вошли собрания нескольких харьковских музеев. Наиболее ценные экспонаты принадлежали ранее Сковороде, Шевченко, харьковским театрам.

Харьковский исторический музей - лучшее место для изучения истории, это один из крупнейших музеев Украины.

18 июня 2015 музею присвоено имя его основателя и первого директора - Николая Сумцова.





Ежегодно музей принимает более 200 000 посетителей. Уникальная фондовая коллекция насчитывает более 330 000 предметов. Фотоальбом о том, как Харьковский исторический музей отмечал 100-летний юбилей.

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