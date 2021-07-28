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28.07.2021  13:30   

Исторический музей в Харькове (фото)

Харьковский исторический музей находится в историческом центре города, рядом с местом, где в середине XVII века был основан Харьков.

Исторический музей, Харьков

Музей был основан в 1920 году как Музей Слободской Украины по инициативе губернского комитета по искусству.
 
В собрание музея вошли собрания нескольких харьковских музеев. Наиболее ценные экспонаты принадлежали ранее Сковороде, Шевченко, харьковским театрам.
 
Харьковский исторический музей - лучшее место для изучения истории, это один из крупнейших музеев Украины.
 
18 июня 2015 музею присвоено имя его основателя и первого директора - Николая Сумцова.
 
Ежегодно музей принимает более 200 000 посетителей. Уникальная фондовая коллекция насчитывает более 330 000 предметов.

Фотоальбом о том, как Харьковский исторический музей отмечал 100-летний юбилей.

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Тэги:  исторический музей, харьков, пейзаж
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