Харьковский исторический музей. Гордость Харькова

Харьковский исторический музей находится в историческом центре города, рядом с местом, где в середине XVII века был основан Харьков.
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем местами кратковременные дождевые грозы.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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