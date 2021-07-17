17.07.2021 10:18

Харьковский исторический музей. Гордость Харькова

Харьковский исторический музей находится в историческом центре города, рядом с местом, где в середине XVII века был основан Харьков.



Харьковский исторический музей. Гордость Харькова



Музей был основан в 1920 году как Музей Слободской Украины по инициативе губернского комитета по искусству.

В собрание музея вошли собрания нескольких харьковских музеев. Наиболее ценные экспонаты принадлежали ранее Сковороде, Шевченко, харьковским театрам.

Харьковский исторический музей - лучшее место для изучения истории. Он один из крупнейших музеев Украины.

18 июня 2015 музею присвоено имя его основателя и первого директора - Николая Сумцова.

Ежегодно музей принимает более 200 000 посетителей. Уникальная фондовая коллекция насчитывает более 330 000 предметов.