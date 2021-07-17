Главная ВИДЕО Харьковский исторический музей. Гордость Харькова
17.07.2021  10:18   

Харьковский исторический музей. Гордость Харькова

Харьковский исторический музей находится в историческом центре города, рядом с местом, где в середине XVII века был основан Харьков.


Харьковский исторический музей. Гордость Харькова

 
Музей был основан в 1920 году как Музей Слободской Украины по инициативе губернского комитета по искусству.
 
В собрание музея вошли собрания нескольких харьковских музеев. Наиболее ценные экспонаты принадлежали ранее Сковороде, Шевченко, харьковским театрам.
 
Харьковский исторический музей - лучшее место для изучения истории. Он один из крупнейших музеев Украины.
 
18 июня 2015 музею присвоено имя его основателя и первого директора - Николая Сумцова.
 
Ежегодно музей принимает более 200 000 посетителей. Уникальная фондовая коллекция насчитывает более 330 000 предметов.
 
Тэги:  харьков, исторический музей, гордость харькова
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 ВИДЕО Площадь Архитекторов. Гордость Харькова 16.07 Политика В «Слуге народа» хотят видеть Авакова мэром Харькова 16.07 Общество На Павловом Поле спасли маленького ежа от верной смерти
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 