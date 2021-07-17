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17.07.2021  11:32   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 17 июля 2021 года
 

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 35 новых случаев заражения коронавирусом.

16 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 июля составляет 148 930 человек.

Из них:

  • 3 576 летальных случая (за последние сутки умерло 3 человека);
  • 144 730 человек выздоровели (за сутки – 19 человек);
  • 624 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 13 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 21 – жители Харьковского района (в том числе 16 харьковчан);
  • 9 – Купянского;
  • 4 – Изюмского;
  • 1 – Чугуевского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 35 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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