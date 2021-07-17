Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 35 новых случаев заражения коронавирусом.
16 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 июля составляет 148 930 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Сегодня как никогда сильны желание узнать что-то новое, тяга к перемене мест. Пойдя на поводу любознательности, вы имеете все шансы провести яркий и насыщенный день!
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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