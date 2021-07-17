17.07.2021 11:32 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло три человека.





За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 35 новых случаев заражения коронавирусом.

16 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 июля составляет 148 930 человек.



Из них:

3 576 летальных случая (за последние сутки умерло 3 человека);

144 730 человек выздоровели (за сутки – 19 человек);

624 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 13 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

21 – жители Харьковского района (в том числе 16 харьковчан);

9 – Купянского;

4 – Изюмского;

1 – Чугуевского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».