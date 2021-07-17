Издевался над престарелым отцом: домашнему насильнику грозит тюрьма

Мужчина может провести два года в тюрьме.
Мужчине, который систематически совершал психологическое давление на своего 71-летнего отца, унижал и угрожал физической расправой сообщили о подозрении в совершении домашнего насилия, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Жертва насилия обращалась с заявлениями в полицию не один раз. Инспекторы проводили разъяснительные беседы с его 40-летним сыном, составляли в отношении него административные протоколы и выносили срочные запрещающие предписания.
Но ни разговоры, ни предписания не оказывали на семейного дебошира никакогьо влиния – через время он снова продолжал вести себя агрессивно, оскорблять и унижать отца.
Поэтому после очередного обращения пенсионера следственный отдел Харьковского районного управления полиции №1 открыл уголовное производство по ст.126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.
14 июля правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.
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