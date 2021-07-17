Каскад в саду Шевченко, Харьков (фото)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 16 июля День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.

В пятницу – грозовые дожди: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 16 июля В Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем местами кратковременные дождевые грозы.