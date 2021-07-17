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17.07.2021  12:49   

Каскад в саду Шевченко, Харьков (фото)

Фотопрогулка по одному из знаковых мест Харькова - Каскаду.

Сад Шевченко, Каскад, Харьков
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  каскад, сад шеченко, харьков, пейзаж
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