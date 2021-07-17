17.07.2021 13:50 Рита Парфенова

Из реки в центре Харькова выловили труп (видео)

Спасатели ГСЧС достали утонувшего мужчину из реки.



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В субботу, 17 июля, сотрудники ГСЧС достали утопленника из реки, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Трагедия произошла в самом центре города, под Нетеченским мостом.

Сотрудники ГМСМ на лодке зацепили тесло в воде и отбуксировали к берегу.

Утонувший мужчина без рубашки, одет в брюки и ботинки.

Видео и фото произошедшего очевидцы опубликовали в соцсетях.

А пресс-службе Нацполиции рассказали, что сообщение об обнаружении тела мужчины в реке на территории Основянского района поступило в полицию 17 июля около 11:30.

Погибшим оказался 44-летний гражданин, видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Обстоятельства и причина смерти мужчины выясняются.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в селе Гуты под Богодуховом на шлюзах пруда сахарного завода утонула семилетняя девочка.