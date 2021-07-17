У Добкина выстраивается сетка для подкупа избирателей

Комитет избирателей Украины предупреждает о том, что в Харькове в ходе выборов мэра могут использоваться незаконные технологии.
Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины.
Комитет провел круглый стол «Харьков накануне выборов», который посвящен анализу политической ситуации в городе в преддверии избирательной кампании.
До официального выдвижения кандидатов еще полтора месяца. Но в городе фактически уже ведется агитационная кампания будущих претендентов на участие в выборах. В медиа и социальных сетях можно видеть информационные сообщения с признаками предвыборной борьбы, в городе проводятся мероприятия, больше напоминающие прямую агитацию. Также появились опасные сигналы о подготовке незаконных технологий, в частности, подкупа избирателей.
Председатель Харьковского областного отделения Комитета избирателей Михаил Камчатный проанализировал активность кандидатов в социальных сетях.
«Мы видим, что на харьковских выборах все активнее кандидатами используются фейсбук, ютюб-каналы и телеграм-группы. Поэтому, и акцент агитации смешается в социальные сети, – сообщил Михаил Камчатный. – Несколько дней назад в одном из телеграм-каналов появилась информация, что набираются люди для работы агитаторами. И предлагают агитировать за Добкина за 27 тыс. грн. в месяц. Здесь вполне возможен вариант, что выстраивается сетка для подкупа избирателей. Это индикатор. Поэтому нужно обратить на это внимание. Не исключено, что кандидат Добкин будет использовать такую технологию в своей кампании».
Ранее аналитики «Харьковской социологической сети» составили рейтинг доверия и недоверия к наиболее известным харьковским политикам и общественным деятелям. Рейтинг недоверия возглавил Михаил Добкин. Ему не доверяют 56% опрошенных.
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