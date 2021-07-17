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17.07.2021  14:12   

У Добкина выстраивается сетка для подкупа избирателей

Комитет избирателей Украины предупреждает о том, что в Харькове в ходе выборов мэра могут использоваться незаконные технологии.

Комитет избирателей Украины

Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Комитет провел круглый стол «Харьков накануне выборов», который посвящен анализу политической ситуации в городе в преддверии избирательной кампании.

До официального выдвижения кандидатов еще полтора месяца. Но в городе фактически уже ведется агитационная кампания будущих претендентов на участие в выборах. В медиа и социальных сетях можно видеть информационные сообщения с признаками предвыборной борьбы, в городе проводятся мероприятия, больше напоминающие прямую агитацию. Также появились опасные сигналы о подготовке незаконных технологий, в частности, подкупа избирателей.

Председатель Харьковского областного отделения Комитета избирателей Михаил Камчатный проанализировал активность кандидатов в социальных сетях.

«Мы видим, что на харьковских выборах все активнее кандидатами используются фейсбук, ютюб-каналы и телеграм-группы. Поэтому, и акцент агитации смешается в социальные сети, – сообщил Михаил Камчатный. – Несколько дней назад в одном из телеграм-каналов появилась информация, что набираются люди для работы агитаторами. И предлагают агитировать за Добкина за 27 тыс. грн. в месяц. Здесь вполне возможен вариант, что выстраивается сетка для подкупа избирателей. Это индикатор. Поэтому нужно обратить на это внимание. Не исключено, что кандидат Добкин будет использовать такую технологию в своей кампании».

Набираются люди для работы агитаторами за Добкина за 27 тысяч грн в месяц

Набираются люди для работы агитаторами за Добкина за 27 тысяч грн в месяц

Набираются люди для работы агитаторами за Добкина за 27 тысяч грн в месяц

Ранее аналитики «Харьковской социологической сети» составили рейтинг доверия и недоверия к наиболее известным харьковским политикам и общественным деятелям. Рейтинг недоверия возглавил Михаил Добкин. Ему не доверяют 56% опрошенных.

Тэги:  михаил добкин, харьков
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