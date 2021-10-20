20.10.2021 15:14

Заявление харьковских учителей

Вчера, 19 октября, многие в соцсетях натолкнулись на широко рекламируемый пост Михаила Добкина.

Пост был следующего содержания:

«Уважаемые педагоги Харькова! Я знаю, что вы все в плену. Потерпите немного! Скоро я вас всех освобожу!»

"Никто из нас так и не понял, в чем была причина написания этого текста, но многие из нас восприняли этот текст как нешуточную угрозу.

Михаил Маркович, не надо нас освобождать! Многие из нас слишком хорошо помнят, что такое свобода по-добкински. Например, как по вашему указанию в пятнадцатиградусный мороз учителей харьковских школ выстроили по проспекту Гагарина от аэропорта до автовокзала. Тогда вы желали показать, как сильно Харьков любит Януковича и не придумали ничего лучше, как создать из харьковских педагогов коридор для кортежа сбежавшего Президента.

Мы так же хорошо помним, как по вашему же указанию, но уже в тридцатиградусную жару, нас под личную подпись каждого, обязали прийти на стадион «Металлист», где тот же Янукович вручал приз какой-то футбольной команде.

Не знаем, стоит ли упоминать тут многотысячные митинги в поддержку кандидата в Президенты Януковича, на которые вы так же сгоняли харьковских педагогов.

Если под всем этим вы подразумеваете свободу – мы лучше останемся в нашем нынешнем «плену», в котором нас не считают за быдло, которое ради своих политических целей можно выгнать в мороз или под палящее солнце.

Спасибо за внимание".

Педагогические коллективы харьковских школ № 39, № 65, № 60, № 46, № 43, № 128, № 141.

Письмо открыто для подписания учителями и других школ города Харькова.