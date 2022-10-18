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18.10.2022  20:31   Дмитро Колонєй

У Харкові пройдуть IT-воркшопи для вчителів

Їх організують провідні компанії Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент цифрової трансформації, освітян запрошують на серію безкоштовних воркшопів, які проводитимуться з 20 жовтня до 22 грудня 2022 року в рамках спеціального сезону проєкту «Teachers2IT».
 
«Teachers2IT» - це спільний проєкт департаменту та «Kharkiv IT Cluster» у сфері підвищення цифрової грамотності вчителів. Наразі у клубі - понад 200 учителів Харкова, які продовжують самовдосконалюватись і опановувати нові навички. Зокрема, нещодавно завершився курс «Front-End& JavaScript», який проходили 120 вчителів. З них 57 - отримали сертифікати з кредитами ЄКТС. 
 
А днями для освітян стартує чергова серія безкоштовних воркошопів від 10 IT-компаній. На заняттях розбиратимуться інструменти, які можна впроваджувати в навчальний процес та паралельно використовувати у повсякденному житті. Зокрема, учасникам розкажуть про побутову кібербезпеку та навчать створювати Telegram-бот.  Зареєструватися на воркшопи можна  за посиланням. 
  
Також у департаменті повідомили, що в рамках проєкту учасники клубу змогли пройти такі курси: «Minecraft в освітньому процесі», «Цифровізація шкільної освіти», «Лайфхаки у використанні комп'ютера», «Створення сайтів», «Digital-світ Харкова та України: IT- компанії, IT-проєкти, IT-навчання. Можливості для викладачів та школярів: IT-сервіси на кожен день, об'єкти для навчальних курсів», «Як вчителю заробляти в інтернеті та навчити цьому дітей».
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  учителя, it-воркшопы, харьков
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